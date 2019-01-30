Son Dakika Haberleri: Euro Bölgesi Tüketici Güveni Ocak'ta Yükseldi

Euro Bölgesi Tüketici Güveni Ocak'ta Yükseldi

32 dakika önce

– Euro Bölgesi tüketici güveni Ocak'ta 0.4 puan artışla eksi 7.9 puana yükselirken, Avrupa Birliği'nde (AB) ise söz konusu veri 0.2 puanla eksi 7.8 oldu.

Euro Bölgesi Tüketici Güveni Ocak'ta Yükseldi, System.String[]
– Euro Bölgesi tüketici güveni Ocak'ta 0.4 puan artışla eksi 7.9 puana yükselirken, Avrupa Birliği'nde (AB) ise söz konusu veri 0.2 puanla eksi 7.8 oldu.

Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı ve bütün AB üye ülkelerindeki tüketici anketi temel alınarak açıklanan göstergeler, Euro Bölgesi için eksi 11.3 olan ve AB için de eksi 10.5 puan olan uzun dönem hedeflerinin üzerinde oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:32 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Ekonomi
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