Euro Bölgesi Yıllık Enflasyonu Aralık'ta Yüzde 1.6'ya İndi
2 saat önce
– Euro Bölgesi yıllık enflasyonu Kasım ayındaki yüzde 1.9 düzeyinden Aralık'ta yüzde 1.6'ya düştü.
– Euro Bölgesi yıllık enflasyonu Kasım ayındaki yüzde 1.9 düzeyinden Aralık
'ta yüzde 1.6'ya düştü. Avrupa
İstatistik Ofisi'ne (Eurostat) göre Kasım ayındaki yüzde 9.1 düzeyinin altında olsa da Aralık'ta yüzde 5.5 ile enerji en yüksek yıllık beklentiye sahip olurken, gıda, alkol ve tütün enflasyonu Kasım ayındaki yüzde 1.9 düzeyinin hafif altında, Aralık'ta yüzde 1.8 oldu. Hizmet sektörü enflasyonu Aralık'ta Kasım ayına göre bir değişim göstermeyerek yüzde 1.3 olurken, enerji sektörü dışındaki endüstriyel ürünler enflasyonu da yüzde 0.4'te sabit kaldı. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:24 Kaynak: DHA
Evlilik Yıldönümü İçin Büfeden Alkol Çalan Şahıs Tutuklandı
Iğdır'da Terör Saldırısı: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Yaralımız Var
Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor
İntihara Kalkışan Çılgın Aşık, Kırgızistan'dan Sevgilisini İstedi