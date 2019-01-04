Son Dakika Haberleri: Euro Bölgesi Yıllık Enflasyonu Aralık'ta Yüzde 1.6'ya İndi

Euro Bölgesi Yıllık Enflasyonu Aralık'ta Yüzde 1.6'ya İndi

2 saat önce

– Euro Bölgesi yıllık enflasyonu Kasım ayındaki yüzde 1.9 düzeyinden Aralık'ta yüzde 1.6'ya düştü.

Euro Bölgesi Yıllık Enflasyonu Aralık'ta Yüzde 1.6'ya İndi, System.String[]
– Euro Bölgesi yıllık enflasyonu Kasım ayındaki yüzde 1.9 düzeyinden Aralık'ta yüzde 1.6'ya düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi'ne (Eurostat) göre Kasım ayındaki yüzde 9.1 düzeyinin altında olsa da Aralık'ta yüzde 5.5 ile enerji en yüksek yıllık beklentiye sahip olurken, gıda, alkol ve tütün enflasyonu Kasım ayındaki yüzde 1.9 düzeyinin hafif altında, Aralık'ta yüzde 1.8 oldu. Hizmet sektörü enflasyonu Aralık'ta Kasım ayına göre bir değişim göstermeyerek yüzde 1.3 olurken, enerji sektörü dışındaki endüstriyel ürünler enflasyonu da yüzde 0.4'te sabit kaldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:24 Kaynak: DHA

Aralık, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlilik Yıldönümü İçin Büfeden Alkol Çalan Şahıs Tutuklandı Iğdır'da Terör Saldırısı: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Yaralımız Var

Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor İntihara Kalkışan Çılgın Aşık, Kırgızistan'dan Sevgilisini İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:38:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Euro Bölgesi Yıllık Enflasyonu Aralık'ta Yüzde 1.6'ya İndi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]