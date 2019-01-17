Son Dakika Haberleri: Euro Bölgesi Yıllık Enflasyonu Aralık'ta Yüzde 1.6

Euro Bölgesi Yıllık Enflasyonu Aralık'ta Yüzde 1.6

41 dakika önce

– Euro Bölgesi yıllık enflasyonu Aralık ayında, Kasım ayındaki yüzde 1.9 düzeyinden, yüzde 1.6 düzeyine geriledi.

Euro Bölgesi Yıllık Enflasyonu Aralık'ta Yüzde 1.6, System.String[]
– Euro Bölgesi yıllık enflasyonu Aralık ayında, Kasım ayındaki yüzde 1.9 düzeyinden,  yüzde 1.6 düzeyine geriledi.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) enflasyonu, bir önceki ayın yüzde 2.0'lik düzeyinden gerileyerek yüzde 1.7 oldu.

En düşük enflasyon oranları, yüzde 0.6 olarak Yunanistan ve Portekiz'de görülürken en yüksek oranlar yüzde 3.3 ile Estonya ve yüzde 3.0 ile Romanya'da görüldü.

Aralık ayında yıllık enflasyona en büyük katkıyı 0.55 puanla hizmetler ve 0.53 puanla enerji söktörleri sağladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:30 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Aralık, Ekonomi
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