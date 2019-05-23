Son Dakika Haberleri: Euro/dolar ihracatçıya ‘eksi’ yazdı

Euro/dolar ihracatçıya ‘eksi’ yazdı

34 dakika önce

Bursa TSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'da ihracat yapan firmaların yılın ilk 4 ayında parite kaynaklı kayba uğradığını söyledi.

Euro/dolar ihracatçıya ‘eksi’ yazdı, System.String[]
Bursa TSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'da ihracat yapan firmaların yılın ilk 4 ayında parite kaynaklı kayba uğradığını söyledi. Burkay, "Bursa ilk 4 ayda 4.9 milyar dolarlık ihracat rakamıyla yüzde 11'lik bir düşüş kaydetti." dedi... Esra Özarfat'ın haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:07 
İbrahim Burkay, Bursa, İhracat, Ekonomi
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