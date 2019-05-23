Euro/dolar ihracatçıya ‘eksi’ yazdı
34 dakika önce
Bursa TSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'da ihracat yapan firmaların yılın ilk 4 ayında parite kaynaklı kayba uğradığını söyledi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:07
TSO Başkanı İbrahim Burkay
, Bursa'da ihracat yapan firmaların yılın ilk 4 ayında parite kaynaklı kayba uğradığını söyledi. Burkay, "Bursa ilk 4 ayda 4.9 milyar dolarlık ihracat rakamıyla yüzde 11'lik bir düşüş kaydetti." dedi... Esra Özarfat'ın haberi...
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