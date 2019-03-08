Son Dakika Haberleri: Euro, dolar karşısında 21 ayın dip seviyesini gördü

Euro, dolar karşısında 21 ayın dip seviyesini gördü

15 dakika önce

ECB'nin büyüme tahminlerini düşürmesi ve bankalara yeni uzun vadeli krediler sunması yatırımcıları ekonominin gidişatına dair daha fazla endişelendirirken, dün dolar karşısında 21 ayın dip seviyesini gören euro bugün hafif yukarı yönlü.

Euro, dolar karşısında 21 ayın dip seviyesini gördü, System.String[]
ECB'nin büyüme tahminlerini düşürmesi ve bankalara yeni uzun vadeli krediler sunması yatırımcıları ekonominin gidişatına dair daha fazla endişelendirirken, dün dolar karşısında 21 ayın dip seviyesini gören euro bugün hafif yukarı yönlü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:25 

Ekonomi
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