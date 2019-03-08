Euro, dolar karşısında 21 ayın dip seviyesini gördü
15 dakika önce
ECB'nin büyüme tahminlerini düşürmesi ve bankalara yeni uzun vadeli krediler sunması yatırımcıları ekonominin gidişatına dair daha fazla endişelendirirken, dün dolar karşısında 21 ayın dip seviyesini gören euro bugün hafif yukarı yönlü.
ECB'nin büyüme tahminlerini düşürmesi ve bankalara yeni uzun vadeli krediler sunması yatırımcıları ekonominin gidişatına dair daha fazla endişelendirirken, dün dolar karşısında 21 ayın dip seviyesini gören euro bugün hafif yukarı yönlü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:25
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