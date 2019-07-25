Son Dakika Haberleri: Euro dolar karşısında 8 haftanın en düşük düzeyinde
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Euro dolar karşısında 8 haftanın en düşük düzeyinde

55 dakika önce

Alman şirketlerinin yöneticilerinin euro ile ilgili beklentilerindeki kötüleşmeye bağlı satış baskıları etkisiyle euro, dolar karşısında sekiz haftanın en düşük düzeyine geriledi.

Euro dolar karşısında 8 haftanın en düşük düzeyinde, System.String[]
Alman şirketlerinin yöneticilerinin euro ile ilgili beklentilerindeki kötüleşmeye bağlı satış baskıları etkisiyle euro, dolar karşısında sekiz haftanın en düşük düzeyine geriledi.
Euro'da, görülen düşüş Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), varlık alımlarını yeniden başlatmak için faizleri rekor düşük düzeylere çekeceği ipuçları verdiği faiz kararı öncesinde gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası'nın da (ECB) bugünkü faiz kararıyla para politikasını daha da gevşetmesi bekleniyor. ECB'nin seçenekleri arasında, "faizleri indirmek, bankaların maliyetlerini düşürmek, kısa süre önce durdurulan tahvil alım programını tekrar başlatmak ya da para politikasının sıkılaştırılması için belirlenen eşiği daha yükseltmek" bulunuyor.
Piyasa beklentileri ECB'nin faizleri 10 baz puan düşürerek yüzde – 0.5 düzeyine çekeceği yönünde olurken, yatırımcılar ileriye dönük bir yönlendirme bekliyorlar.
Euro, dolar karşısında 20 Mayıs tarihinden bu yana en düşük düzeyi olan 1.1122 düzeyine kadar geriledikten sonra yüzde 0.09 düüşle 1.11305 düzeyine yükseldi. Euro, sterlin karşısında beş haftanın en düşük düzeyi olan 0.8923 düzeyine geriledi.
Yen karşısında yüzde 0.16 kaybeden euro, 3 Ocak tarihinden beri en düşük düzeyi olan 120 bin 33 düzeyine geriledi.


- İstanbul
Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:40 Kaynak: DHA
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