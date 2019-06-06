Euro, dolar karşısında ECB sonrası değer kazandı
50 dakika önce
Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarının, en azından gelecek yılın ikinci yarısına kadar mevcut seviyelerde kalmasının beklendiğini açıklamasından sonra dolara karşı yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:23
Euro, Avrupa Merkez Bankası
'nın (ECB) faiz oranlarının, en azından gelecek yılın ikinci yarısına kadar mevcut seviyelerde kalmasının beklendiğini açıklamasından sonra dolara karşı yükseldi.
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