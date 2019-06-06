Son Dakika Haberleri: Euro, dolar karşısında ECB sonrası değer kazandı
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Euro, dolar karşısında ECB sonrası değer kazandı

50 dakika önce

Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarının, en azından gelecek yılın ikinci yarısına kadar mevcut seviyelerde kalmasının beklendiğini açıklamasından sonra dolara karşı yükseldi.

Euro, dolar karşısında ECB sonrası değer kazandı, System.String[]
Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarının, en azından gelecek yılın ikinci yarısına kadar mevcut seviyelerde kalmasının beklendiğini açıklamasından sonra dolara karşı yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:23 
Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi
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