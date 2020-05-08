Euro/dolar yeniden 1.08 düzeyinin üzerinde - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Euro/dolar yeniden 1.08 düzeyinin üzerinde - Son Dakika Ekonomi

Euro/dolar yeniden 1.08 düzeyinin üzerinde

6 saat önce

Dolar, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "negatif faiz" oranına geçmesini fiyatlamaya başlamasıyla güç kaybediyor.

Euro/dolar yeniden 1.08 düzeyinin üzerinde, System.String[]

Dolar, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "negatif faiz" oranına geçmesini fiyatlamaya başlamasıyla güç kaybediyor. Çarşamba günü 1.0795 düzeyine kadar gerileyen euro/dolar paritesi, yeniden 1.08 düzeyinin üzerine çıkarak 1.0854'ü gördü.

Fed, Mart ayında politika faizini yüzde 0.00-0.25 aralığına düşürdü ve ayrıca işsizliğin yükselmesi ve ekonomik büyümenin çökmesiyle finansal piyasaları ve ekonomiyi desteklemek için çok sayıda program devreye aldı.

Fed Başkanı Jerome Powell diğer Fed yetkilileri, ABD'de negatif faiz oranlarını uygun görmediklerini açıklamış olsalar da, piyasalarda politika faizi vadeli işlem kontratlarında bir süredir çok az ve hafif de olsa "negatif faiz" fiyatlanıyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 97 bin 799 puan ve 99 bin 273 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.18 düşüşle 98 bin 398 puanda tamamlarken, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.24 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.08 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.26 ekside kapandı.

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standart and Poors (S&P), Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını teyit etti, kredi notu görünümünü durağan olarak bıraktı. S&P, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "B+", görünümü ise "durağan" olarak teyit etti.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 7.0621 lira ve en yüksek 7.1367 lirayı gördükten sonra, 7.11 – 7.12 lira aralığında,

euro en düşük 7.6416 lira ve en yüksek 7.7366 lirayı gördükten sonra, 7.71 – 7.72 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.7490 lira ve en yüksek 8.8346 lirayı gördükten sonra 8.81 – 8.82 lira aralığında hareket ediyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 09:00 Kaynak: DHA


Son Dakika

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