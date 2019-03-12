Son Dakika Haberleri: Euro Grubu'ndan Yunanistan'a reform çağrısı

Euro Grubu'ndan Yunanistan'a reform çağrısı

32 dakika önce

Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, "Yunanistan bütün ekonomik reform taahhütlerini yerine getirirse Euro Grubu, nisan ayında daha fazla borç hafifletme tedbirini değerlendirecek" açıklamasında bulundu.

Euro Grubu'ndan Yunanistan'a reform çağrısı, System.String[]
Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, "Yunanistan bütün ekonomik reform taahhütlerini yerine getirirse Euro Grubu, nisan ayında daha fazla borç hafifletme tedbirini değerlendirecek" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:10 

Yunanistan, Ekonomi
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