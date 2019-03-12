Euro Grubu'ndan Yunanistan'a reform çağrısı
32 dakika önce
Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, "Yunanistan bütün ekonomik reform taahhütlerini yerine getirirse Euro Grubu, nisan ayında daha fazla borç hafifletme tedbirini değerlendirecek" açıklamasında bulundu.
Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, "Yunanistan bütün ekonomik reform taahhütlerini yerine getirirse Euro Grubu, nisan ayında daha fazla borç hafifletme tedbirini değerlendirecek" açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:10
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