Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Euro League Women ön eleme ilk maçında Macaristan ekibi KSC Szeskzard takımına 80-70 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar ikinci maçında yarın Sepsi ile karşılaşacak.
Salon: Sfantu Gheorghe Sepsi Arena
Hakemler: Cavara Mila xx, Salins Gatis xx, Jevtovic Vladimir xx
Bellona Kayseri Basketbol: Renata Brezinova x 2, Zeynep Öykü Kalbisağde xx 8, Japreece Dean xxx 17, Melike Tuğba Oral xx 10, Egle Sventraite xx 8, Brooque Williams xx 12, Derin Yaya x 5, Farhiya Abdi xx 8, Gizem Tüzün x,
KSC Szekszard: Zala Friskovec xx 9, Cyesha Goree xxx 18, Sara Krnjic xx 9, Melina Miklos x 4, Leslie Deann Vorpahl x 6 Agnes Studer xx 9, Livia Gereben, Reka Manyoky x 2, Reka Balint x, Nikolina Milic xxx 23
Periyotlar:
1.Periyot: 15-19 (KSC Szekszard lehine)
2.Periyot: 31-38 (KSC Szekszard lehine)
3.Periyot: 52-61 (KSC Szekszard lehine) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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