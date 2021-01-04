Euro NCAP'in aktif güvenlik testinde Ford Transit ve Transit Custom'a 2 ayrı ödül - Son Dakika

Euro NCAP'in aktif güvenlik testinde Ford Transit ve Transit Custom'a 2 ayrı ödül

04.01.2021 15:13
Euro NCAP'in aktif güvenlik testinde Ford Transit ve Transit Custom'a 2 ayrı ödül, System.String[]

Euro NCAP, ilk kez gerçekleştirdiği aktif güvenlik testinde Avrupa’da satışta olan 19 van modelini değerlendirdi.

Euro NCAP, ilk kez gerçekleştirdiği aktif güvenlik testinde Avrupa'da satışta olan 19 van modelini değerlendirdi.

Test sonucunda Transit altın ödül, Transit Custom ise gümüş ödülü almaya hak kazandı.

Euro NCAP, ilk kez düzenlediği yeni aktif güvenlik testi ile araçlara, bisiklet sürücülerine ve yayalara yaklaşırken devreye giren Otonom Acil Frenleme Sistemi (AEB), şerit takip teknolojileri, aktif hız sınırlayıcı ve yolcu takip sistemlerini değerlendirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Transit, mevcut aktif güvenlik teknolojileri ile altın ödül alırken, Transit Custom ise gümüş ödül almaya hak kazandı.

Euro NCAP'ten Ford teknolojilerine övgü

Euro NCAP ayrıca, Ford'un otonom acil frenleme sistemi (AEB) ile Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımcısı ve Çarpışma Önleyici Sistemlerine övgüde bulunarak, sınıfının lideri özellikler olduğunu vurguladı. Yine, Trafik Levha Tanıma Sistemi'nin tüm araçlar içinde en iyi (%100) skoru kaydettiği vurgulanırken, Otonom Acil Frenleme Sistemi'nin (AEB) ise bisiklet sürücülerini mükemmel şekilde koruduğu belirtildi.

Euro NCAP, değerlendirmede her bir van'ın aktif güvenlik özelliklerini karşılaştırmak için aynı kriterleri kullandı. Tüm araçlar, gerçeğe en yakın sonuçların alınması için maksimum yük kapasitelerinin yüzde 50'si ile yüklenerek, özel hazırlanan pistte test edildi.

Simülasyonlarda hem park halindeki araçlar hem de yoğun trafikte öndeki aracın aniden durduğu senaryolar test edildi. Böylece, otonom acil frenleme sistemi (AEB) ve sürücü uyarı sistemleri değerlendirildi. Kuruluş, ayrıca bu özelliklerin yolda koşan bir çocuğa, yoldan geçen yaya veya bisikletlilere verdiği tepkileri de değerlendirdi.

Euro NCAP Genel Sekreteri Dr. Michiel van Ratingen, "Avrupa yollarındaki milyonlarca araç ve e-ticaret'in hızlı büyümesi göz önüne alındığında, ticari araçlarda yer alan aktif güvenlik sistemleri tüm kullanıcılar için güvenliği artırmanın en önemli anahtarı. Ticari araçlarda Avrupa'nın liderlerinden biri olan Ford, hem Transit hem de Custom modelleri ile trafikteki tüm unsurların korunmasına yardımcı oluyor ve güvenlik sistemlerinin verdiği taahhütleri gerçekten de tam olarak karşılıyor" diye konuştu.

Stresi ve yorgunluğu azaltmaya, çarpışmaların etkisini önlemeye yardımcı olmak amacıyla Çapraz Trafik Uyarı Sistemi destekli Kör Nokta Uyarı Sistemi, uzun yolculukları daha az yorucu ve daha ekonomik hale getiren Adaptif Hız Kontrolü, önünüzdeki yolu sürekli olarak izleyen ve şeritten çıktığınız anda uyararak tekrar şeridinize güvenle yönlendiren Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı, seyir halindeyken aniden önünüze çıkabilecek araç ve yayalara karşı otomatik olarak fren yaparak önden çarpışmaların etkilerini azaltılmasına ve önlenmesine yardımcı olan Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleyici Akıllı Fren Sistemi gibi lider sürücü destek teknolojileri Transit ile sunuluyor.

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Euro NCAP'in aktif güvenlik testinde Ford Transit ve Transit Custom'a 2 ayrı ödül - Son Dakika


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