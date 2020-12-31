Euro NCAP'in ilk kez düzenlediği aktif güvenlik testinde Ford Transit ve Transit Custom'a 2 ödül - Son Dakika

Euro NCAP'in ilk kez düzenlediği aktif güvenlik testinde Ford Transit ve Transit Custom'a 2 ödül

31.12.2020 09:51
Euro NCAP'in ilk kez düzenlediği aktif güvenlik testinde Ford Transit ve Transit Custom'a 2 ödül, System.String[]

Bağımsız otomobil güvenlik ve performans değerlendirme kuruluşu Euro NCAP, ilk kez gerçekleştirdiği aktif güvenlik testinde Avrupa'da satışta olan 19 van modelini değerlendirdi.

Bağımsız otomobil güvenlik ve performans değerlendirme kuruluşu Euro NCAP, ilk kez gerçekleştirdiği aktif güvenlik testinde Avrupa'da satışta olan 19 van modelini değerlendirdi. Test sonucunda Ford Transit altın ödül, Transit Custom ise gümüş ödül almaya hak kazandı.

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, Euro NCAP, ilk kez düzenlediği yeni aktif güvenlik testi ile araçlara, bisiklet sürücülerine ve yayalara yaklaşırken, devreye giren Otonom Acil Frenleme Sistemi (AEB), şerit takip teknolojileri, aktif hız sınırlayıcı ve yolcu takip sistemlerini değerlendirdi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Transit, mevcut aktif güvenlik teknolojileri ile altın ödül alırken, Transit Custom ise gümüş ödül almaya hak kazandı.

Euro NCAP'ten Ford teknolojilerine övgü

Euro NCAP ayrıca, Ford'un AEB ile Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımcısı ve Çarpışma Önleyici Sistemleri'ne övgüde bulunarak sınıfının lideri özellikler olduğunu vurguladı. Yine, Trafik Levha Tanıma Sistemi'nin tüm araçlar içinde en iyi (yüzde 100) skoru kaydettiği vurgulanırken, AEB'nin ise bisiklet sürücülerini mükemmel şekilde koruduğu belirtildi.

Euro NCAP, değerlendirmede her bir van'ın aktif güvenlik özelliklerini karşılaştırmak için aynı kriterleri kullandı. Tüm araçlar, gerçeğe en yakın sonuçların alınması için maksimum yük kapasitelerinin yüzde 50'si ile yüklenerek özel hazırlanan pistte test edildi.

Simülasyonlarda hem park halindeki araçlar hem de yoğun trafikte öndeki aracın aniden durduğu senaryolar test edildi. Böylece AEB ve sürücü uyarı sistemleri değerlendirildi. Kuruluş, ayrıca bu özelliklerin yolda koşan bir çocuğa, yoldan geçen yaya veya bisikletlilere verdiği tepkileri de değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Euro NCAP Genel Sekreteri Dr. Michiel van Ratingen, "Avrupa yollarındaki milyonlarca araç ve e-ticaretin hızlı büyümesi göz önüne alındığında, ticari araçlarda yer alan aktif güvenlik sistemleri tüm kullanıcılar için güvenliği artırmanın en önemli anahtarı. Ticari araçlarda Avrupa'nın liderlerinden biri olan Ford, hem Transit hem de Custom modelleri ile trafikteki tüm unsurların korunmasına yardımcı oluyor ve güvenlik sistemlerinin verdiği taahhütleri gerçekten de tam olarak karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, stresi ve yorgunluğu azaltmaya, çarpışmaların etkisini önlemeye yardımcı olmak amacıyla Çapraz Trafik Uyarı Sistemi destekli Kör Nokta Uyarı Sistemi, uzun yolculukları daha az yorucu ve daha ekonomik hale getiren Adaptif Hız Kontrolü, önündeki yolu sürekli olarak izleyen ve şeritten çıkıldığı anda uyararak tekrar şeride güvenle yönlendiren Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı, seyir halindeyken aniden sürücünün önüne çıkabilecek araç ve yayalara karşı otomatik olarak fren yaparak önden çarpışmaların etkilerini azaltmaya ve önlenmesine yardımcı olan Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleyici Akıllı Fren Sistemi gibi sürücü destek teknolojileri Transit ile sunuluyor.

Bisiklet, Otomobil, Ford, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Euro NCAP'in ilk kez düzenlediği aktif güvenlik testinde Ford Transit ve Transit Custom'a 2 ödül - Son Dakika Ekonomi


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