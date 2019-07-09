Son Dakika Haberleri: Euro ülkelerinden borçları yeniden görüşmek isteyen Miçotakis'e olumsuz yanıt
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Euro ülkelerinden borçları yeniden görüşmek isteyen Miçotakis'e olumsuz yanıt

2 saat önce

Eurogroup Başkanı Mario Centeno Yunanistan'la imzalanan kurtarma anlaşmasında değişikliğin mümkün olmadığını söyledi

Euro ülkelerinden borçları yeniden görüşmek isteyen Miçotakis'e olumsuz yanıt, System.String[]
Eurogroup Başkanı Mario Centeno Yunanistan'la imzalanan kurtarma anlaşmasında değişikliğin mümkün olmadığını söyledi.

Haftasonunda yapılan seçimlerden zaferle ayrılan Yunanistan'ın yeni başbakanı Kriakos Miçotakis pazartesi günkü yemin töreninde seçim öncesi verdiği vergileri düşürme; IMF ve Euro Bölgesi ülkelerinden alınan borçları yeniden müzakere etme vaatlerini yineledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:52 
Yunanistan, Dünya
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