EURO2020 A Grubu'nda mücadele edecek teknik direktörlerin Whatsapp sohbeti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021 yılınan ertelenmesinin ardından, turnuvada A Grubu'nda mücadele edecek Türkiye, İtalya, Galler ve İsviçre'nin teknik direktörleri whatsapp üzerinden iletişime geçti.



Geçtiğimiz günlerde oluşturulan grupta birbirlerine atıfta bulunan teknik adamlar, daha önce kariyerlerinde yaşadıkları başarıları birbirlerine gönderirken, eğlenceli anlar yaşandı.



Videonun bugün yayınlanan son bölümünde ise birlikte güçlüyüz, biz bir aileyiz, gelecek sene turnuvada görüşürüz mesajları verildi.





Teknik direktörlerin sohbetinde şimdilik sona geldik ?? Seneye @EURO2020'de görüşmek üzere! ??????????????????????????#seeyousoon #StaySafe pic.twitter.com/qQLoMpvQfR



— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) June 21, 2020