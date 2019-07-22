EuroBasket 2021 elemelerinde kadın ve erkek millilerin rakipleri belli oldu
55 dakika önce
2021 Avrupa Kadınlar ve Erkekler Basketbol Şampiyonası elemelerinin grupları belli oldu.
A Milli Kadın Takımı, elemelerde E Grubu'nda Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile mücadele edecek. A Milli Erkek Takımı ise, Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile D Grubu'nda yer aldı.
2021 Avrupa
Kadınlar ve Erkekler Basketbol Şampiyonası elemelerinin grupları belli oldu. Almanya
'nın Münih
kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde ikinci torbada yer alan A Milli Kadın Takımı, elemelerde E Grubu'nda Sırbistan, Litvanya
ve Arnavutluk
ile mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:52
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