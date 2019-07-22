Son Dakika Haberleri: EuroBasket 2021 elemelerinde kadın ve erkek millilerin rakipleri belli oldu
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EuroBasket 2021 elemelerinde kadın ve erkek millilerin rakipleri belli oldu

55 dakika önce

2021 Avrupa Kadınlar ve Erkekler Basketbol Şampiyonası elemelerinin grupları belli oldu. A Milli Kadın Takımı, elemelerde E Grubu'nda Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile mücadele edecek. A Milli Erkek Takımı ise, Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile D Grubu'nda yer aldı.

EuroBasket 2021 elemelerinde kadın ve erkek millilerin rakipleri belli oldu, System.String[]
2021 Avrupa Kadınlar ve Erkekler Basketbol Şampiyonası elemelerinin grupları belli oldu.

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde ikinci torbada yer alan A Milli Kadın Takımı, elemelerde E Grubu'nda Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile mücadele edecek.
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basketbol, Avrupa, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:52 
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