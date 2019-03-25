Eurobasket 2021 Ev Sahipliğine 7 Aday
1 saat önce
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2021 Avrupa Şampiyonası'nın (EuroBasket 2021) ev sahipliği için 7 ülkenin aday olduğunu açıkladı.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2021 Avrupa
Şampiyonası'nın (EuroBasket 2021) ev sahipliği için 7 ülkenin aday olduğunu açıkladı.
FIBA'dan yapılan açıklamada, EuroBasket 2021'in ev sahipliği adaylığı için Çekya, Estonya
, Almanya
, Gürcistan
, Macaristan
, İtalya
ve Slovenya
'nın başvurduğu duyuruldu. Ev sahibi ülkelerin temmuz ayında açıklanacağı belirtildi.
EuroBasket 2021'in grup aşamasına, son iki turnuvada olduğu gibi 4 ülke ev sahipliği yapacak. Karşılaşmalar, eleme turlarından itibaren ise tek ülkede oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:59 Kaynak: AA
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