EuroBasket 2022 kura çekiminin ardından - Son Dakika

EuroBasket 2022 kura çekiminin ardından

29.04.2021 17:03
EuroBasket 2022 kura çekiminin ardından, System.String[]

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu'nda İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Orhun Ene, dengeli bir grupta yer aldıklarını belirtti.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu'nda İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Orhun Ene, dengeli bir grupta yer aldıklarını belirtti.

Orhun Ene, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinde yer alan açıklamasında, "2022 Avrupa Şampiyonası'nda bizim de yer aldığımız A Grubu'nun oldukça dengeli olduğunu söyleyebilirim. Çapraz grubumuzda da çok önemli rakipler bulunuyor. Zorlu bir Avrupa Şampiyonası oynayacağız. Önümüzde olimpiyat elemeleri ve gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası elemeleri ile uzun bir sürecimiz var. Olimpiyat elemelerinde NBA'den gelen oyuncularımızla bütün takımı da görme fırsatımız olacak. Avrupa Şampiyonası öncesi bu sürecin lehimize işleyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım da Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonunda Türkiye'yi temsil edecekleri için mutlu olduklarını kaydederek "Bu turnuvada oynayacağımız hiçbir maç kolay geçmeyecektir. Çünkü Avrupa Şampiyonası oynamaya hak kazanmış her ekibin belirli bir seviyenin üzerinde kaliteye sahip olduğunu biliyoruz. Ancak biz de ülke basketbolu olarak bulunduğumuz noktayı çok iyi biliyoruz ve milli takımımızın potansiyeline çok inanıyoruz. Ülkemizi de FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri ise tüm takımların önemli hedeflerle turnuvaya katıldığını vurgulayarak "Amacımız organizasyonda tüm gücümüzle mücadele etmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olacak. Avrupa Şampiyonaları'nda günlük performansların ne kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz. Biz de ne kadar kuvvetli bir takım olduğumuzun bilincindeyiz. FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda da elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inancımız tam." yorumunu yaptı.

Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği turnuva, 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile eşleşen milli takımın A Grubu karşılaşmalarına Gürcistan'ın başkenti Tiflis ev sahipliği yapacak.

Avrupa Şampiyonası, Orhun Ene, basketbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor EuroBasket 2022 kura çekiminin ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara Barosu, tam kapanmada alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı Ankara Barosu, tam kapanmada alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı Rusya'da aşı olan 60 yaş üstü kişilere 10 adet yumurta verilecek Rusya'da aşı olan 60 yaş üstü kişilere 10 adet yumurta verilecek Ailesinin umutla haber almayı beklediği kayıp çocuk akıl almaz bir noktada ortaya çıktı! Ailesinin umutla haber almayı beklediği kayıp çocuk akıl almaz bir noktada ortaya çıktı! Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak Pişman koca, 2 aydır konuşmadığı eşinden 10 metrelik pankartla özür diledi Pişman koca, 2 aydır konuşmadığı eşinden 10 metrelik pankartla özür diledi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge
Eski Real Madridli Metzelder, mahkemede 30 çocuk ve 3 kadına ait 297 adet mahrem video paylaştığını kabul etti, Eski Real Madridli Metzelder, mahkemede 30 çocuk ve 3 kadına ait 297 adet mahrem video paylaştığını kabul etti, "Cezamı çekeceğim" dedi         
18:01
Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan Mayorga, yıldız futbolcuya 56 milyon sterlinlik manevi tazminat davası açıyor Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan Mayorga, yıldız futbolcuya 56 milyon sterlinlik manevi tazminat davası açıyor         
17:23
Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü         
17:15
Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim         
16:49
Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı         
16:31
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı         
15:32
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor         
14:06
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı         
12:26
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı         
11:47
Galericiler de dünden razı: Çip krizi devam ederse ikinci el araç fiyatları yüzde 20 artabilir Galericiler de dünden razı: Çip krizi devam ederse ikinci el araç fiyatları yüzde 20 artabilir         
11:04
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 18:19:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: EuroBasket 2022 kura çekiminin ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement