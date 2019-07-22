Son Dakika Haberleri: EuroBasket'te millilerin rakipleri belli oldu
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EuroBasket'te millilerin rakipleri belli oldu

15 dakika önce

2021 FIBA Erkekler ve Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) elemelerinde millilerin rakipleri belli oldu.

EuroBasket'te millilerin rakipleri belli oldu, System.String[]
2021 FIBA Erkekler ve Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) elemelerinde millilerin rakipleri belli oldu. 2021 EuroBasket kura çekimi Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşti. A Milli Kadın Basketbol Takımı ikinci torbadan, A Milli Erkek Basketbol Takımı ise üçüncü torbadan kuraya katıldı. Gerçekleşen kura çekimi sonrası 12 Dev Adam, D Grubu'nda Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile eşleşti. Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri ise E Grubu'nda Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk oldu. 32 takımın yer aldığı 2021 EuroBasket elemelerinde takımlar dörderli 8 gruba ayrıldılar. Elemelerin ardından ev sahibi takımlar Almanya, Çekya, İtalya ve Gürcistan'ın bulunduğu gruplar dışında, ilk üç sıradaki ülkeler şampiyonaya bilet alacak. Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda da ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak.
(İHA)
basketbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:45 Kaynak: İHA
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