EUROCHAMBRES Başkanı Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden yanayız-- - Son Dakika
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EUROCHAMBRES Başkanı Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden yanayız--

11.03.2022 12:10

AVRUPA Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkanı Luc Frieden, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve derinleştirilmesi siyasi tartışmalarla paralel yürüyebilir, yürümelidir de. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, her iki tarafın da çıkarına. Çünkü ekonomi değişti" dedi.

AVRUPA Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkanı Luc Frieden, " Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve derinleştirilmesi siyasi tartışmalarla paralel yürüyebilir, yürümelidir de. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, her iki tarafın da çıkarına. Çünkü ekonomi değişti" dedi.

EUROCHAMBRES Başkanı Luc Frieden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)-EUROCHAMBRES iş birliğinde tamamlanan 'AB-Türkiye İş İlişkileri' konulu anket çalışmasının lansman programına katıldı. TOBB'da düzenlenen programda TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve davetliler yer aldı. Ayhan Zeytinoğlu, 'AB-Türkiye İş İlişkileri' konulu ankete ilişkin, "Bu anket, Türk özel sektörünün AB-Türkiye ilişkileri hakkındaki görüşünü yansıtmakta. Aynı zamanda iş çevrelerinin AB mevzuatının uygulanmasına hazır olduğunu da yansıtmakta. Anket, AB-Türkiye İş Diyaloğu Projesi'nin faaliyetlerinin bir parçası. Türkiye ve AB hem ortak hem de müttefiktir. Türkiye yaklaşık 60 yıldır AB üyeliğini hedefliyor. Türkiye'deki iş dünyası, Türkiye'nin AB ile bütünleşmesini her zaman desteklemiştir. Ankete katılan şirketlerin yüzde 50'den fazlası hala Türkiye'nin AB'ye katılacağına inanıyor" dedi.

'ÜST DÜZEY DİYALOGLARA İHTİYAÇ VAR'

EUROCHAMBRES Başkanı Luc Frieden de 1995'ten bu yana Gümrük Birliği'nin yürürlükte olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Aslında Gümrük Birliği de Türkiye ve AB arasında çok derin bir iş birliğine işaret ediyor. Gümrük Birliği anlaşmasının yapılmış olması aslında Türkiye ve AB'yi çok daha yakınlaştıran bir bağ. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve derinleştirilmesi siyasi tartışmalarla paralel yürüyebilir, yürümelidir de. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, her iki tarafın da çıkarına. Çünkü ekonomi değişti. Nasıl farklı bölgelere bağımlı olmaktan kurtulabiliriz enerji bağlamında? Bu hem Türkiye hem de AB için ortak gündem olmalı. EUROCHAMBRES olarak, odalar federasyonu olarak, bir diyaloğa ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Ekonomik konularda üst düzey diyaloglara ihtiyaç var. Adı ne olursa olsun; bir platform olarak Türkiye'deki iş dünyasına ve temsil ettiğimiz tüm odalara bunu başarabilmek için yardım etmek istiyoruz. İşletmeler için tüm dünyada ve yerel anlamda kural odaklı ortama ihtiyacımız var. Çünkü şirketler istikrar ve öngörülebilirlik ister. EUROCHAMBRES olarak bu ilişkinin güçlendirilmesine hazırız. Gümrük Birliği güncellenmesinden yanayız. Gümrük Birliği, günümüz ekonomisinin gerçekleri göz önünde bulundurularak güncellenmeli. Hem Türkiye'de hem de AB'de ve diğer ülkelerde çok daha refah içerisinde ekonominin temsilcisi olarak bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

EUROCHAMBRES Başkanı Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden yanayız--
EUROCHAMBRES Başkanı Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden yanayız--
EUROCHAMBRES Başkanı Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden yanayız--

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Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Birliği, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EUROCHAMBRES Başkanı Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden yanayız-- - Son Dakika


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