Son Dakika Haberleri: Eurocup heyecanını Tv'de canlı olarak Saran Group sunuyor!
Son Dakika Spor Eurocup heyecanını Tv'de canlı olarak Saran Group sunuyor!

Eurocup heyecanını Tv'de canlı olarak Saran Group sunuyor!

2 saat önce

Eurocup organizasyonunun bu yılki yayın haklarını satın alan Saran Group, kupada Türkiye'yi temsil eden takımlarımızın yanı sıra Avrupa devlerinin de müsabakalarını canlı olarak basketbol severlerle buluşturuyor.

Eurocup heyecanını Tv'de canlı olarak Saran Group sunuyor!, System.String[]

Ligin ikinci haftasında 8 Ekim Salı günü Darüşsafaka Tekfen Nanterre ile karşılaşırken B Grubunda yer alan Tofaş Bursa ise Partizan'la karşı karşıya gelen D Grubunda yer alan Galatasaray ise 9 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da ikinci galibiyetini kazanmak için Oldenburg ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Basketbol severler karşılaşmalarını Eurocup organizasyonunun bu yılki yayın haklarını satın alan Saran Group sunuyor.

Bu yıl Eurocup'ta mücadele eden takımlarımızdan Galatasaray Doğa Sigorta 2016 yılında Eurocup'ı kazanırken, Darüşşafaka Tekfen de 2018 yılında kupayı kazanmıştı.

Turnuvada, Avrupa'nın ekol takımları arasında yer alan Unicaja Malaga, Unics Kazan ve Cedevita Olimpija Ljubljana'nın yanı sıra yıllar sonra EuroCup heyecanını yaşayan Virtus Bologna da şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek takımlar arasında yer alıyor.

2 Ekim'de başlayan Avrupa'nın basketbol vitrini EuroCup'ta büyük kulüpler, yıldızlarla dolu kadrolarıyla şampiyonluğu göğüsleyebilmek için parkede kozlarını paylaşmaya devam edecek. 21 ve 27 Nisan tarihlerinde finale kalmayı başaran son iki takım ise gelecek sezon THY Euroleague'de yer almaya hak kazanacak.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, basketbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:53 Kaynak: Bültenler
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