EuroCup Son 16: Rytas Vilnius: 83 - Galatasaray: 75 - Son Dakika

EuroCup Son 16 Turu G Grubu maçında Galatasaray Doğa Sigorta, deplasmanda Rytas Vilnius'e 83-75 mağlup oldu. Galatasaray, EuroCup'a son 16'da veda etti.

Galatasaray Doğa Sigorta, deplasmanda oynadığı EuroCup Son 16 Turu G Grubu maçında Rytas Vilnius'e 83-75 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile EuroCup'a son 16 etabında veda etti.

Siemens Arena'da oynanan maçta ilk periyodu 20-12 geride tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına da 43-27 geride gitti. 3. periyoduda da Rytas Vilnius 67-50 önde kapatırken, mücadeleden de 83-75 galip ayrıldı.

Galatasaray Doğa Sigorta, bu maçın ardından lige dönerek 7 Mart Cumartesi günü Darüşşafaka Tekfen ile karşı karşıya gelecek. Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 17.30'da başlayacak.

(İHA)