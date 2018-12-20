Son Dakika Haberleri: Eurocup'ta 3 Türk Takımı da Erken Havlu Attı

Eurocup'ta 3 Türk Takımı da Erken Havlu Attı

1 saat önce

Bu sezon 7DAYS Eurocup'ta yer alan Galatasaray, TOFAŞ ve Türk Telekom grup aşamasında turnuvaya veda etti.

Eurocup'ta 3 Türk Takımı da Erken Havlu Attı, System.String[]
Bu sezon 7DAYS Eurocup'ta yer alan Galatasaray, TOFAŞ ve Türk Telekom grup aşamasında turnuvaya veda etti. Bu kupayı geçen sezon Darüşşafaka kazanmıştı.

7DAYS Eurocup'ta grup mücadeleleri sona erdi. 4 grupta 6 takımın yer aldığı turnuvada gruplarında ilk 4 sırayı alan ekipler bir üst tura çıktı. Buna göre bu sezon Eurocup'ta yer alan 3 Türk takımı da bir üst tura çıkamadı. A Grubu'nda yer alan Galatasaray, 3 galibiyet, 7 mağlubiyetle grubunu son sırada tamamladı. B Grubu'nda bulanan TOFAŞ 4 galibiyet, 6 mağlubiyetle 5. sırada yer aldı. C Grubu'nda yer alan Türk Telekom da 4 galibiyet, 6 mağlubiyetle grubunu 5. sırada bitirdi.

Bu sezon Eurocup maceraları erken biten Türk takımları hayal kırıklığı yaşattı. Eurocup'ı geçtiğimiz sezon Darüşşafaka kazanmıştı. 2015-2016 sezonunda da Galatasaray bu kupayı müzesine götürmüştü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:50 Kaynak: İHA

Türk Telekom, Galatasaray, Spor
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