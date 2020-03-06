Eurocup'ta çeyrek finale kalan tek temsilcimiz Tofaş oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Eurocup'ta çeyrek finale kalan tek temsilcimiz Tofaş oldu - Son Dakika Spor

Eurocup'ta çeyrek finale kalan tek temsilcimiz Tofaş oldu

21 dakika önce

Eurocup Top 16 turu, dün oynanan Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçıyla sona erdi.

Eurocup'ta çeyrek finale kalan tek temsilcimiz Tofaş oldu, System.String[]

Eurocup Top 16 turu, dün oynanan Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçıyla sona erdi. İstanbul’da oynanması gereken ancak İtalya'daki Koronavirüs salgınından dolayı Türkiye'nin uyguladığı seyahay kısıtı nedeniyle Belgrad’a taşınan maç, İtalya temsilcisinin 106-96 üstünlüğüyle sona erdi. Daçka bu sonucun ardından Avrupa defterini kapatırken Bolongna, çeyrek finalde Monaco’yla eşleşti.

Eurocup’taki bir diğer temsilcimiz TOFAŞ ise geçtiğimiz maç haftasında gruptan çıkmayı garantilemişti. Top 16’daki son maçında Morabanc Andora’yla karşılaşan temsilcimiz, mücadeleden 97-94 galip ayrılarak bir üst tura galibiyetle çıktı. Unicaja Malaga’nın ardından grubu ikinci bitiren TOFAŞ, çeyrek finalde Yunan ekibi Promitheas’la karşılaşacak.

Eşleşmenin ilk maçı 17 Mart Salı günü Promitheas’ın ev sahipliğinde oynanacak. Rövanş ise 20 Mart Cuma günü Bursa’da oynanacak.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Bologna, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:14 
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