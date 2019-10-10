Son Dakika Haberleri: Eurocup'ta Türk takımları 3'te 2 yaptı
Son Dakika Spor Eurocup'ta Türk takımları 3'te 2 yaptı

Eurocup'ta Türk takımları 3'te 2 yaptı

1 saat önce

Eurocup'ta ikinci hafta karşılaşmaları tamamladı.

Eurocup'ta Türk takımları 3'te 2 yaptı, System.String[]

Eurocup'ta ikinci hafta karşılaşmaları tamamladı. Türk takımları bu hafta oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet çıkardı.


Galatasaray, D Grubu'nda Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği Alman ekibi Ewe Baskets Oldenburg'u 92-79 mağlup ederek ikide iki yaptı.


C Grubu'nda da Darüşşafaka, sahasında mücadele ettiği Fransız temsilcisi Nanterre 92'yi 72-65'lik skorla mağlup etti ve gruptaki 2. galibiyetini aldı.


B Grubu'nda yer alan TOFAŞ ise Sırbistan deplasmanında Partizan'a 93-80 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.


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Sinan Erdem, Galatasaray, Oldenburg, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:26 
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