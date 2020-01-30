Eurocup'ta Türk takımlarından 3'e 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eurocup'ta Türk takımlarından 3'e 2 - Son Dakika

Eurocup'ta Türk takımlarından 3'e 2

6 saat önce

Eurocup'ta Türk takımları Galatasaray ile Tofaş haftayı galibiyetle kapatırken, Darüşşafaka ise rakibine mağlup oldu.

Eurocup'ta Türk takımlarından 3'e 2, System.String[]

Eurocup'ta Türk takımları Galatasaray ile Tofaş haftayı galibiyetle kapatırken, Darüşşafaka ise rakibine mağlup oldu.

Eurocup'ta son 16 turu 4. maçları dün oynanan maçlarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları oynadıkları 3 karşılaşmadan 2 galibiyet çıkardı. Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği Rus ekibi Unics

Kazan'ı 90-76'lık skorla mağlup etti ve G Grubu'ndaki 2. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, grupta averajla son sırada bulunuyor. Tofaş, Bursa'da oynadığı Joventut Badalona'yı 91-76 yenerek gruptaki 3. galibiyetini elde etti. Tofaş H Grubu'nda averajla zirvede yer alıyor.

Bu hafta tek yenilgiyi alan Darüşşafaka, Sırbistan deplasmanında Partizan'a 69-57'lik skorla mağlup oldu. Daçka haftayı E Grubu'nda 2 galibiyetle 3. sırada tamamladı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:55 Kaynak: İHA
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