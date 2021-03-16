EuroCup Women: KSC Szekszard: 66 Saint-Amand Hainaut Basket: 53

EuroCup Women son 16 turunda Kayseri'de oynanan karşılaşmada, KSC Szekszard, Saint-Amand Hainaut Basket takımını yenerek tur atladı.
Saha: Kadir Has
Hakemler: Alin Faur xx, Alin Nicolae xx, Gilbert Hoxha xx
KSC Szekszard: Theodorean xx 5, Miklos, Studer xx 7, Gereben x 3, Friskovec x 2, Balint x, Kmjic x, Zele x, Goree xxx 10, Meccall xxx 13, Bonner xxx 26
Başantrenör: ZseljkoDjokic
Saint-Amand Hainaut Basket: Gustavsson x 2, Day xxx 13, Dubie x 5, Konate x 3, Bailey xx 12, Armant x 2, Kone x 4, Ewodo x, Slonjsak x 5, Lithard x 7
Başantrenör: Fabrice Fernandes
1.Periyot: 13-15 (Saint-Amand lehine)
Devre: 28-26 (KSC Szekszard lehine)
3.Periyot: 42-39 (KSC Szekszard lehine) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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