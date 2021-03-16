EuroCup Women son 16 turu bugün başlıyor
16.03.2021 08:53
FIBA EuroCup Women son 16 Turu bugün oynanacak olan 2 karşılaşma ile başlıyor.
FIBA EuroCup Women son 16 Turu bugün oynanacak olan 2 karşılaşma ile başlıyor.
Basketbol FIBA EuroCup Women'in son 16 turu bugün başlıyor. Bugün başlayacak olan son 16 tur maçlarına Kayseri Kadir Has Spor Salonu ev sahipliği yapacak. İlk maçta iki Türk takımı Bellona Kayseri Basketbol ile Birevim Elazığ İl Özel İdarespor saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Son 16 turunun ikinci maçında ise Macaristan takımı KSC Szekszard ve Fransa takımı Saint-Amand Hainaut Basket takımı saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Son 16 turunu geçen ekipler 18 Mart Perşembe günü yine Kayseri Kadir Has Spor Salonunda çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ
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