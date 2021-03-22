EuroFresh taze sebzeleri en doğal ve pratik haliyle mutfaklara taşıyor - Son Dakika

EuroFresh taze sebzeleri en doğal ve pratik haliyle mutfaklara taşıyor

22.03.2021 12:21
EuroFresh taze sebzeleri en doğal ve pratik haliyle mutfaklara taşıyor, System.String[]

Türkiye'nin "taze doğranmış sebze ve meyve" üretim şirketi EuroFresh, anlaşmalı çiftçi ve tedarikçilerinden temin ettiği doğal ürünleri, ilk günkü tazeliğiyle el değmeden sofralara ulaştırıyor.

Türkiye'nin "taze doğranmış sebze ve meyve" üretim şirketi EuroFresh, anlaşmalı çiftçi ve tedarikçilerinden temin ettiği doğal ürünleri, ilk günkü tazeliğiyle el değmeden sofralara ulaştırıyor.

Çiftçiler tarafından özenle yetiştirilen kullanımı kolay, sağlıklı, kaliteli ve güvenilir sebze ve meyveleri sofralara ulaştıran EuroFresh, tüm Türkiye'yi taze ve doğal ürünlerle buluşturuyor. Yıldız Ventures'ın yatırımcısı olduğu 1990 yılında kurulan EuroFresh, 4 bin m2 kapalı alanda onlarca çiftçinin ürünlerini tedarik edip, en yeni teknolojilerle işleyerek yüksek kalite standartlarında üretim yapıyor. Tarladan mutfağa uzanan tüm üretim süreçlerinde doğal ve hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilen ürünler, paketlenip ilk günkü tazeliğiyle tüketiciyle buluşuyor. İyi ve dengeli beslenmede sebze tüketimini herkes için kolay ulaşılabilir hale getirmeyi hedefleyen EuroFresh, yıkanmış ve doğranmış şekilde kullanıma hazır ürünler sunarak, özellikle yeşil sebzelerin yıkanmasında ortaya çıkan su israfının önüne geçmeye ve bununla birlikte gıda atığını azaltmaya ve maksimum tasarrufa odaklanıyor. Böylece tüketiciler su ve zaman tasarrufunun yanında gıda sürdürülebilirliği konusunda da önemli bir adım atmış oluyor. Ürünler arasında hem pişirmeye hazır sebzeler, hem de çeşit çeşit salatalar yer alıyor. Her an, her yerde tüketilebilecek şekilde özenle tasarlanmış EuroFresh salatalar, farklı damak tatlarına hitap eden çeşitli lezzetler içeriyor.

EuroFresh markalı ürünler market reyonlarında yerini aldı

EuroFresh Genel Müdürü Ahmet S. Kaplan, el değmeden hazırlanan meyve ve sebzelerle tüketicilere hem sağlık hem de tasarruf yönünden faydalı olmayı amaçladıklarını söyleyerek, "Sebze ve meyveleri evde elle yıkamaya çalıştığımızda su tüketimi kilo başına 5 litreye kadar çıkabiliyor. Ancak EuroFresh ürünlerinin üretim sürecinde meyve ve sebzelerin yıkanmasında kullanılan su miktarı kilo başına 1-1.5 litrelere kadar düşüyor. Temizlenmiş, paketli sebze ve meyve ürünlerin kullanımı sayesinde yüzde 80'e varan su tasarrufu sağlanabiliyor. Su tasarrufunun çok önemli olduğu günümüzde, ürünlerimizle evlerdeki su israfının önüne geçmiş oluyoruz. Gerekli işlem ve hazırlıkların ardından temizlenmiş, yıkanmış, doğranmış ve kullanıma hazır ürünlerimizi, 100'ü aşkın çalışanımız ve yaygın dağıtım ağımızla soğuk zincir kırılmadan 1.000'i aşkın noktaya ulaştırabiliyoruz. El değmeden temizlenen, yıkanan ve hijyenik ortamda paketlenen ürünlerin kullanımı öncesinde ekstra bir temizlik gerekmiyor. Özellikle salgın döneminde paketli gıda tüketiminin önemi arttı ve tüketicilerimizden yoğun ilgi gördük bu sayede satışlarımızı 2,5 kat artırdık. EuroFresh pratik lezzetlerine İstegelsin, Getir, GetirBüyük, Migros, MacroCenter ve Carrefour aracılığıyla ulaşılabiliyor" diye konuştu.

(İHA)

EuroFresh taze sebzeleri en doğal ve pratik haliyle mutfaklara taşıyor
EuroFresh taze sebzeleri en doğal ve pratik haliyle mutfaklara taşıyor
EuroFresh taze sebzeleri en doğal ve pratik haliyle mutfaklara taşıyor
EuroFresh taze sebzeleri en doğal ve pratik haliyle mutfaklara taşıyor
EuroFresh taze sebzeleri en doğal ve pratik haliyle mutfaklara taşıyor

Türkiye, Çiftçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EuroFresh taze sebzeleri en doğal ve pratik haliyle mutfaklara taşıyor - Son Dakika Ekonomi


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