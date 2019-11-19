"EUROGIA2020 Bilgi Günü" etkinliği

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Strateji Geliştirme Direktörü Avni Çebi, piyasa katılımcılarının yeni ürünlere odaklandığını belirterek, "Yeni ürün Ar-Ge ve inovasyon demek. Daha çok kişi, fikir ve organizasyonun bir araya gelmesiyle yeni ürünlerin ortaya çıkması noktasında EUROGIA bizim için çok değerli bir yapılanma." dedi.

Çebi, EPİAŞ'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "EUROGIA2020 Bilgi Günü" etkinliğinde, EPİAŞ'ın Türkiye'nin enerji piyasalarının işletiminde yetkilendirilmiş tek şirket olduğunu söyledi.

Dünyada çevreye karşı oluşan duyarlılığın, yenilikçi, erişilebilir ve çevreye uyumlu yeni ürün üretimi ihtiyacını artırdığına işaret eden Çebi, EPİAŞ bünyesinde oluşturulan Ar-Ge merkezinin bu konuda ciddi çalışmalar yaptığını aktardı.

EPİAŞ'ın faaliyetlerine 2015'te başladığını anımsatan Çebi, "Yakın zamanda piyasa katılımcılarıyla bir anket yaptık. EPİAŞ'la ilgili genel olarak büyük bir memnuniyet var, beklentiler de yüksek. Özellikle yeni ürün istiyorlar. Yeni ürün demek Ar-Ge ve inovasyon demek. Daha çok kişi, fikir ve organizasyonun bir araya gelmesiyle yeni ürünlerin ortaya çıkması noktasında EUROGIA bizim için çok değerli bir yapılanma." diye konuştu.

EPİAŞ Ar-Ge ve Proje Yönetim Müdürü Serhat Marancı da EUROGIA kapsamında enerji sektöründeki şirketlerle görüşmeler yaparak bilgilendirmelerde bulunduklarını anlattı.

Potansiyel projelerin EUROGIA'da yapılıp yapılamamasıyla ilgili destek olmaya çalıştıklarını dile getiren Marancı, şöyle konuştu:

"Konsorsiyuma firmalar önermeye, proje fikri olan firmaların konsorsiyum oluşturmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Enerji piyasası ekosisteminin büyümesi için elimizden geleni yapıyoruz. EUROGIA'nın da bu anlamda önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz. EPİAŞ halihazırda piyasa katılımcılarıyla doğal bir enerji kümelenmesi. EUROGIA üyeliğimiz boyunca piyasa katılımcılarından gelecek bütün başvurulara rehberlik etmek istiyoruz."

Piyasa katılımcılarıyla bu ekosistemi büyüterek uluslararası tecrübelerini artırmayı hedeflediklerini belirten Marancı, enerji konularında gelen başvuruları değerlendirerek yurt dışı projelerde paydaş bulma konusunda da şirketlere destek olduklarını ifade etti.

Enerjisa Enerji AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar da enerjide elektrifikasyon, kentleşme ve enerjide verimlilik konularına dikkati çekerek, "Ürettiğimiz enerjinin ortalama yüzde 40'ını verimsiz tüketiyoruz. En ucuz üretim maliyeti 0,2 sent seviyesindeyken enerji verimliliğine yatırım yapmak 0,1 sentle başlıyor. EUROGIA tam da buradaki boşluğu öngörüyor. Bu bahsettiğimiz kümelenme dünyanın tecrübesini bir araya getirerek insanlığın sorunlarına çözüm bulma derdinde." değerlendirmesinde bulundu.