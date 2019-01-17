Eurogroup Başkanı Centeno: Avrupa Vatandaşları Euroya Hiç Olmadığı Kadar Güveniyor
1 saat önce
Avrupa Birliği euro para biriminin 20. yıldönümünü kutlarken Euro Bölgesi Maliye Bakanları Grup Başkanı Centeno ile bölge ekonomisini, Avrupa seçimlerini ve Brexit'e gebe 2019 yılı beklentilerini konuştuk.
Avrupa Birliği
euro para biriminin 20. yıldönümünü kutlarken Euro Bölgesi Maliye
Bakanları Grup Başkanı Centeno ile bölge ekonomisini, Avrupa seçimlerini ve Brexit'e gebe 2019 yılı beklentilerini konuştuk.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:34
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