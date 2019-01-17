Son Dakika Haberleri: Eurogroup Başkanı Centeno: Avrupa Vatandaşları Euroya Hiç Olmadığı Kadar Güveniyor

Eurogroup Başkanı Centeno: Avrupa Vatandaşları Euroya Hiç Olmadığı Kadar Güveniyor

1 saat önce

Avrupa Birliği euro para biriminin 20. yıldönümünü kutlarken Euro Bölgesi Maliye Bakanları Grup Başkanı Centeno ile bölge ekonomisini, Avrupa seçimlerini ve Brexit'e gebe 2019 yılı beklentilerini konuştuk.

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Avrupa Birliği euro para biriminin 20. yıldönümünü kutlarken Euro Bölgesi Maliye Bakanları Grup Başkanı Centeno ile bölge ekonomisini, Avrupa seçimlerini ve Brexit'e gebe 2019 yılı beklentilerini konuştuk.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:34 

Avrupa Birliği, Avrupa, Dünya
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