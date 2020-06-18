Eurogroup Başkanı: Kurtarma fonu yeşil ekonomi ve dijitalleşmeyle bağlantılı olacak
Avrupa Birliği liderleri Avrupa Komisyonu tarafından yönetilecek uzun vadeli bütçeyi görüşmek için bir araya geliyor.
Avrupa Birliği liderleri Avrupa Komisyonu tarafından yönetilecek uzun vadeli bütçeyi görüşmek için bir araya geliyor. Bütçe, Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan resesyonla başa çıkmak için bir kurtarma fonu da içeriyor. View on euronews
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19.06.2020 03:14:07. #1.13#
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