Eurojust'tan Ukrayna için kurulan Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibine destek - Son Dakika

Avrupa Birliği Adli İşbirliği Ajansı (Eurojust), Ukrayna'da işlenen savaş suçlarına ilişkin Polonya, Litvanya ve Ukrayna tarafından kurulan Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'ne (JIT) destek vereceğini açıkladı.

Eurojust'tan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da işlenen savaş suçları, insanlığa karşı suç ve diğer ağır suçlara ilişkin delilleri toplayan ekibe destek verileceği belirtildi.

Açıklamada, delillerin toplanması, koordinasyonun sağlanması, bilgi ve belge paylaşımı gibi hukuki ve teknik alanlarda da ekibin destekleneceği kaydedildi.

Polonya, Litvanya ve Ukrayna adli makamlarının imzaladığı anlaşmayla kurulan soruşturma ekibine, diğer AB üyesi ve üçüncü ülkelerinde taraf olabileceği ifade edildi.

Eurojust, JIT'nin elde edeceği delillerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce yürütülen Ukrayna soruşturmasına katkı sağlayacağına dikkati çekti.

Ukrayna Başsavcılığı, Litvanya Başsavcılığı, Polonya Adalet Bakanlığı ve Başsavcılığının ortak inisiyatifi ile 2 Mart 2022'de yapılan anlaşmayla kurulan JIT, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin delillerin toplanması ve korunmasını hedefliyor.