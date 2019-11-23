Son Dakika Haberleri: Euroleague'de 10 hafta geride kaldı! Anadolu Efes'in zirve yarışı...
Son Dakika Spor Euroleague'de 10 hafta geride kaldı! Anadolu Efes'in zirve yarışı... - Son Dakika Spor

Euroleague'de 10 hafta geride kaldı! Anadolu Efes'in zirve yarışı...

6 saat önce

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda onuncu hafta maçları tamamlandı.

Euroleague'de 10 hafta geride kaldı! Anadolu Efes'in zirve yarışı..., System.String[]

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda onuncu hafta maçları tamamlandı.


Sezona iyi başlayan son finalistlerden Anadolu Efes, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile karşılaştı. Müsabakayı 81-76 kazanan lacivert-beyazlı ekip, 8. galibiyete ulaştı ve averajla 2. sıradaki yerini korudu.


Avrupa Ligi'nde istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe Beko, Fransa'nın ASVEL takımına konuk oldu.


Sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 88-72 kazanarak 3. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, bu galibiyetle 18 takımlı ligde averajla 16. sıraya yükseldi.


Lider Barcelona ise sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u 96-73 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.


THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


Zalgiris (Litvanya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan): 59-61


ALBA Berlin (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 80-99


AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Anadolu Efes: 76-81


Valencia (İspanya) - Khimki (Rusya): 89-84


Bayern Münih (Almanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 75-87


ASVEL (Fransa) - Fenerbahçe Beko: 72-88


Barcelona (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 96-73


Baskonia (İspanya) - Zenit (Rusya): 70-60


Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 97-81

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Anadolu Efes, Fenerbahçe, İspanya, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:49 
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