Euroleague'de 11. haftaya Larkin damgası! 53 verimlilik puanı...

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Larkin, Anadolu Efes'in Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 104-75 yendiği mücadelede 53 verimlilik puanıyla oynayarak 11. haftanın MVP unvanını elde etti.



Karşılaşmada 49 sayı kaydeden ABD'li yıldız basketbolcu, Avrupa Ligi tarihinde bir maçta en fazla sayı üreten oyuncu rekorunu kırmıştı.



Larkin'i 30 verimlilik puanıyla Olympiakos'tan Nikola Milutinov, 29 verimlilik puanıyla Valencia'dan Bojan Dubljevic takip etti.



