Son Dakika Haberleri: Euroleague'de 11. haftaya Larkin damgası! 53 verimlilik puanı...
Son Dakika Spor Euroleague'de 11. haftaya Larkin damgası! 53 verimlilik puanı... - Son Dakika Spor

Euroleague'de 11. haftaya Larkin damgası! 53 verimlilik puanı...

6 saat önce

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Larkin, Anadolu Efes'in Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 104-75 yendiği mücadelede 53 verimlilik puanıyla oynayarak 11. haftanın MVP unvanını elde etti.

Euroleague'de 11. haftaya Larkin damgası! 53 verimlilik puanı..., System.String[]

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Larkin, Anadolu Efes'in Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 104-75 yendiği mücadelede 53 verimlilik puanıyla oynayarak 11. haftanın MVP unvanını elde etti.


Karşılaşmada 49 sayı kaydeden ABD'li yıldız basketbolcu, Avrupa Ligi tarihinde bir maçta en fazla sayı üreten oyuncu rekorunu kırmıştı.


Larkin'i 30 verimlilik puanıyla Olympiakos'tan Nikola Milutinov, 29 verimlilik puanıyla Valencia'dan Bojan Dubljevic takip etti.


Amerika Birleşik Devletleri, Anadolu Efes, Bayern Münih, Almanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:44 
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