Euroleague'de 15. Haftanın Mvp'si Johnny O'bryant
40 dakika önce
THY Euroleague'de 15. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Maccabi FOX Tel Aviv'in ABD'li basketbolcusu Johnny O'Bryant seçildi.
THY
Euroleague'de 15. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Maccabi FOX Tel Aviv
'in ABD
'li basketbolcusu Johnny O'Bryant seçildi. THY Euroleague'de 15. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Maccabi FOX Tel Aviv
'in evinde EA7 Olimpia Milano
'yu 94-92 mağlup ettiği maçta İsrail
ekibinde gösterdiği performansla takımına galibiyeti getiren başarılı basketbolcu Johnny O'Bryant haftanın MVP'si oldu. O'Bryant 32 sayı, 5 ribaund, 3 asist, 3 top çalma ve 1 blok ile ile mücadeleyi tamamladı. 25 yaşındaki oyuncu bu performans ile 44 verimlilik puanı aldı.
(Oğuzhan Ort/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:36 Kaynak: İHA
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