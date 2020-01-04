Euroleague'de 17. maç haftasının MVP'si Calathes! - Son Dakika
Son Dakika Spor Euroleague'de 17. maç haftasının MVP'si Calathes! - Son Dakika Spor

Euroleague'de 17. maç haftasının MVP'si Calathes!

6 saat önce

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Panathinaikos'un deplasmanda Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 106-102 mağlup ettiği karşılaşmada 40 verimlilik puanıyla oynayan Calathes, 17. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Euroleague'de 17. maç haftasının MVP'si Calathes!, System.String[]

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Panathinaikos'un deplasmanda Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 106-102 mağlup ettiği karşılaşmada 40 verimlilik puanıyla oynayan Calathes, 17. haftanın MVP'si unvanını elde etti.


Yunan oyun kurucu, karşılaşmada 22 sayı, 17 asist ve 6 ribauntluk performans sergileyerek bu sezon ikinci, kariyerinde ise altıncı kez bu unvana layık görüldü.


Mücadeleyi 25 sayı ve 16 ribauntla tamamlayan Calathes'in takım arkadaşı Konstantinos Mitoglou 34 verimlilik puanıyla haftanın en değerli ikinci oyuncusu seçildi.


Fenerbahçe Beko'nun konuk olduğu Olympiakos'u 96-87 mağlup ettiği karşılaşmada 32 sayı, 3 asist, 2'şer ribaunt ve top çalmayla oynayan sarı-lacivertlilerin Fransız yıldızı Nando de Colo ise 31 verimlilik puanıyla MVP sıralamasında 3. sırada yer aldı.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...


Content Video - MevzuBahis | 4-5 Ocak 2020 İddaa tahminleri


Panathinaikos, Moskova, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi! Yaralılar var
Antalyaspor, Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi! Real Madrid, üç puanı üç golle aldı Fenerbahçe, Frankfurt forması giyen Falette'yi istiyor!

Son Dakika Haberleri
22:38 MKE Ankaragücü, transfer yasağının kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika Spor
22:34 Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
22:22 Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor
22:18 ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor
22:06 Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 110-68 - Son Dakika Spor
21:28 Antalyaspor, Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi! - Son Dakika Spor
20:52 Real Madrid, üç puanı üç golle aldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 22:47:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Euroleague'de 17. maç haftasının MVP'si Calathes! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]