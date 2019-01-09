Son Dakika Haberleri: Euroleague'de 18. Hafta Heyecanı

Euroleague'de 18. Hafta Heyecanı

1 saat önce

THY Euroleague'de 18. hafta heyecanı yarın oynanacak Anadolu Efes-Khimky mücadelesiyle başlayacak.

Euroleague'de 18. Hafta Heyecanı, System.String[]
THY Euroleague'de 18. hafta heyecanı yarın oynanacak Anadolu Efes-Khimky mücadelesiyle başlayacak. THY Euroleague'de 18. hafta heyecanı yarın ve 11 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında Rus ekibi Khimky ile karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe Beko da Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak. Darüşşafaka Tekfen ise Karadağ deplasmanında Buducnost Podgorica'ya konuk olacak. THY Euroleague'in 18. haftasında oynanacak mücadelelerin programı şu şekilde:

Yarın 20.00 Anadolu Efes - BC Khimky 20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas 23.00 Real Madrid - Olympiakos

11 Ocak Cuma 20.00 CSKA Moskova - Maccabi FOX Tel Aviv 21.00 Buducnost Podgorica - Darüşşafaka Tekfen 22.30 Bayern Münih - EA7 Olimpia Milano 22.30 Saski Baskonia - Gran Canaria 23.00 Barcelona Lassa - Panathinaikos

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:26 Kaynak: İHA

Anadolu Efes, Türk Hava Yolları, Spor
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