Euroleague'de 21. Hafta Heyecanı

THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Anadolu Efes deplasmanda, Darüşşakafa ise sahasında oynayacak.

THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Anadolu Efes deplasmanda, Darüşşakafa ise sahasında oynayacak. THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı yarın ve 1 Şubat Cuma günü oynanacak karşılaşmalar ile yaşanacak. Haftanın açılış maçında BC Khimki Moskova ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Almanya'da Bayern Münih ile, Anadolu Efes ise Yunanistan deplasmanında Panathinaikos ile mücadele edecek. Darüşşafaka ise evinde Real Madrid ile karşılaşacak. Haftanın kapanışında ise Gran Canaria ile EA7 Olimpia Milano oynayacak. THY Euroleague'de 21. hafta programı şöyle:



Yarın 20.00 BC Khimki Moskova - Zalgiris Kaunas 22.00 Olympiakos - FC Barcelona Lassa 22.30 Bayern Münih - Fenerbahçe Beko 22.45 Saski Baskonia SAD - Maccabi FOX Tel Aviv



1 Şubat Cuma 20.00 CSKA Moskova - Buducnost Podgorica 20.15 Darüşşafaka Tekfen - Real Madrid 22.30 Panathinaikos - Anadolu Efes 23.00 Gran Canaria - EA7 Olimpia Milano



(İHA)

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