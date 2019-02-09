Son Dakika Haberleri: Euroleague'de 22. Haftanın Mvp'si Krunoslav Simon

Euroleague'de 22. Haftanın Mvp'si Krunoslav Simon

38 dakika önce

THY Euroleague'in 22. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in Hırvat basketbolcusu Krunoslav Simon seçildi.

Euroleague'de 22. Haftanın Mvp'si Krunoslav Simon, System.String[]
THY Euroleague'in 22. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in Hırvat basketbolcusu Krunoslav Simon seçildi. THY Euroleague'in 22. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Gran Canaria'yı 93-74'lük skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan Hırvat basketbolcu Krunoslav Simon, haftanın MVP'si seçildi. Simon mücadeleyi 25 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile tamamladı. 34 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 34 verimlilik puanı aldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:01 Kaynak: İHA

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