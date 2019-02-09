Euroleague'de 22. Haftanın Mvp'si Krunoslav Simon
38 dakika önce
THY Euroleague'in 22. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in Hırvat basketbolcusu Krunoslav Simon seçildi.
THY
Euroleague'in 22. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes
'in Hırvat basketbolcusu Krunoslav Simon seçildi. THY Euroleague'in 22. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Anadolu Efes, Sinan Erdem
Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Gran Canaria
'yı 93-74'lük skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan Hırvat basketbolcu Krunoslav Simon, haftanın MVP'si seçildi. Simon mücadeleyi 25 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile tamamladı. 34 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 34 verimlilik puanı aldı.
(Oğuzhan Ort/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:01 Kaynak: İHA
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