Euroleague'de 25. Hafta Heyecanı

THY Euroleague'in 25. haftasında Anadolu Efes ve Darüşşafaka sahasında, Fenerbahçe ise deplasmanda oynayacak.

THY Euroleague'in 25. haftasında Anadolu Efes ve Darüşşafaka sahasında, Fenerbahçe ise deplasmanda oynayacak.



THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı yarın ve 8 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Darüşşafaka, sahasında Yunan ekibi Panathinaikos ile mücadele edecek. Fenerbahçe, İspanya deplasmanında Real Madrid ile karşılaşacakken, Anadolu Efes de bir başka İspanyol temsilcisi Barcelona ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Haftanın kapanış müsabakasında Saski Baskonia ile Khimki Moskova karşı karşıya gelecek. THY Euroleague'de 25. haftanın programı şöyle:



Yarın 20.15 Darüşşafaka Tekfen - Panathinaikos 21.00 Zalgiris Kaunas - Gran Canaria 22.30 Bayern Münih - Maccabi FOX Tel Aviv 23.00 Real Madrid - Fenerbahçe Beko



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8 Mart Cuma 20.00 CSKA Moskova - EA7 Olimpia Milano 20.30 Anadolu Efes - FC Barcelona Lassa 21.00 Buducnost Podgorica - Olympiakos 22.30 Saski Baskonia SAD - BC Khimki Moskova



(İHA)

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