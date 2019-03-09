Son Dakika Haberleri: Euroleague'de 25. Haftanın Mvp'si Shane Larkin

Euroleague'de 25. Haftanın Mvp'si Shane Larkin

31 dakika önce

THY Euroleague'in 25. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Shane Larkin seçildi.

Euroleague'de 25. Haftanın Mvp'si Shane Larkin, System.String[]
THY Euroleague'in 25. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Shane Larkin seçildi. THY Euroleague'in 25. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 92-70'lik skorla mağlup etmesinde ve ikili averajı kazanmasında büyük rol oynayan ABD'li basketbolcu Shane Larkin haftanın MVP'si seçildi. Larkin mücadeleyi 37 sayı, 5 ribaund, 2 asist, 1 blok ve 1 top çalma ile tamamladı. 26 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 43 verimlilik puanı aldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:26 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anadolu Efes, Sahasında Konuk Ettiği Barcelona Lassa'yı Dağıttı: 92-70 Akşener'den, Erdoğan'ın "Cezaevi Yoluna Düşebilirsin" Sözlerine Yanıt: Tehdit mi Ediyorsun, Hodri Meydan

Binali Yıldırım: Beylikdüzü'ne Metro Gelecek Bakan Kurum: TOKİ'nin Konutlarına Gelen Talep Sayısı 3 Günde 25 Bini Aştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 15:57:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Euroleague'de 25. Haftanın Mvp'si Shane Larkin
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]