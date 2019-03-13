Son Dakika Haberleri: Euroleague'de 26. Hafta Heyecanı

Euroleague'de 26. Hafta Heyecanı

7 dakika önce

THY Euroleague'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında, Anadolu Efes ile Darüşşafaka ise deplasmanda mücadele edecek.

Euroleague'de 26. Hafta Heyecanı, System.String[]
THY Euroleague'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında, Anadolu Efes ile Darüşşafaka ise deplasmanda mücadele edecek. THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı yarın ve 15 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Khimki Moskova, Real Madrid'i ağırlayacak. Anadolu Efes, İsrail deplasmanında Maccabi FOX Tel Aviv ile mücadele edecekken, Darüşşafaka da İspanyol ekibi Gran Canaria'ya konuk olacak. Fenerbahçe ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bir başka İspanyol ekibi Barcelona ile oynayacak. THY Euroleague'de 26. hafta programı TSİ şöyle:

Yarın 20.00 BC Khimki Moskova - Real Madrid 21.00 Zalgiris Kaunas - Bayern Münih 22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Anadolu Efes 22.45 EA7 Olimpia Milano - Olympiakos 23.30 Gran Canaria - Darüşşafaka Tekfen

15 Mart Cuma 20.00 CSKA Moskova - Panathinaikos 20.45 Fenerbahçe Beko - FC Barcelona Lassa 22.30 Saski Baskonia SAD - Buducnost Podgorica

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:36 Kaynak: İHA

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