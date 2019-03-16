Son Dakika Haberleri: Euroleague'de 26. Haftasında Türk Takımları 3'te 2 Yaptı

Euroleague'de 26. Haftasında Türk Takımları 3'te 2 Yaptı

45 dakika önce

THY Euroleague'in 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko rakiplerini yenerken, Darüşşafaka ise parkeden mağlup ayrıldı.

Euroleague'de 26. Haftasında Türk Takımları 3'te 2 Yaptı, System.String[]
THY Euroleague'in 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko rakiplerini yenerken, Darüşşafaka ise parkeden mağlup ayrıldı. THY Euroleague'in 26. haftası dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları oynadıkları 3 karşılaşmadan 2 galibiyet çıkardı. Anadolu Efes, İsrail deplasmanında Maccabi FOX Tel Aviv'i 79-71, Fenerbahçe de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanyol ekibi Barcelona'yı 88-82 mağlup etti. Darüşşafaka ise İspanya'da Gran Canaria'ya 82-64 yenildi ve üst üste 6, toplamda da 23. kez sahadan üzgün ayrıldı.

Zirve Fenerbahçe'de Ligde 26 haftada geride kalırken Fenerbahçe 22 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Fener'i 20 galibiyetli CSKA Moskova ile Real Madrid takip ediyor. Anadolu Efes 17 galibiyetle dördüncü sırada yer alırken, 3 galibiyetli Darüşşafaka ise son sırada bulunuyor. THY Euroleague'in 26. haftasında oynanan maçların toplu sonuçları şöyle:

BC Khimki Moskova: 75 - Real Madrid: 100 Zalgiris Kaunas: 85 - Bayern Münih: 79 Maccabi FOX Tel Aviv: 71 - Anadolu Efes: 79 EA7 Olimpia Milano: 66 - Olympiakos: 57 Gran Canaria: 82 - Darüşşafaka: 64 CSKA Moskova: 77 - Panathinaikos: 78 Fenerbahçe Beko: 88 - FC Barcelona Lassa: 82 Saski Baskonia SAD: 82 - Buducnost Podgorica: 62

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:46 Kaynak: İHA

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