Son Dakika Haberleri: Euroleague'de 8. maç haftası heyecanı! Temsilcilerimiz Rus ekipleriyle...
Son Dakika Spor Euroleague'de 8. maç haftası heyecanı! Temsilcilerimiz Rus ekipleriyle... - Son Dakika Spor

Euroleague'de 8. maç haftası heyecanı! Temsilcilerimiz Rus ekipleriyle...

7 saat önce

THY Euroleague'de 8. haftası heyecanı yarın ve 15 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla devam edecek.

Euroleague'de 8. maç haftası heyecanı! Temsilcilerimiz Rus ekipleriyle..., System.String[]

THY Euroleague'de 8. haftası heyecanı yarın ve 15 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla devam edecek.


Haftanın ilk maçında Rus temsilcisi Khimki Moskova, sahasında İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek.


Bu hafta Türk takımları, Rus ekipleri ile mücadele edecek. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Zenit ile, Fenerbahçe Beko ise deplasmanda CSKA Moskova ile oynayacak.


Hafta Valencia Basket - Bayern Münih maçı ile sona erecek.


THY Euroleague'in 8. haftasında oynanacak müsabakaların programı ise şu şekilde:


Yarın


20.00 Khimki Moskova - Olimpia Milano


20.30 Anadolu Efes - Zenit Saint Petersburg


22.00 Panathinaikos - ALBA Berlin


23.00 Real Madrid- Barcelona


23.00 Saski Baskonia - Maccabi FOX Tel Aviv


15 Kasım Cuma


20.00 CSKA Moskova - Fenerbahçe


21.00 Kızılyıldız - Asvel Lyon-Villeurbanne


22.30 Olympiakos - Zalgiris Kaunas


23.00 Valencia Basket - Bayern Münih

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Türk Hava Yolları, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:08 
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