Son Dakika Haberleri: Euroleague'de 9. maç haftasının MVP'leri Calathes ile Sikma!
Son Dakika Spor Euroleague'de 9. maç haftasının MVP'leri Calathes ile Sikma! - Son Dakika Spor

Euroleague'de 9. maç haftasının MVP'leri Calathes ile Sikma!

6 saat önce

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Calathes, Panathinaikos'un Zalgiris'i 86-85 yendiği mücadelede, Sikma ise ALBA Berlin'in Kızılyıldız mts'yi 93-80 mağlup ettiği maçta 32'şer verimlilik puanıyla oynayarak 9. haftanın MVP unvanını paylaştı.

Euroleague'de 9. maç haftasının MVP'leri Calathes ile Sikma!, System.String[]

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Calathes, Panathinaikos'un Zalgiris'i 86-85 yendiği mücadelede, Sikma ise ALBA Berlin'in Kızılyıldız mts'yi 93-80 mağlup ettiği maçta 32'şer verimlilik puanıyla oynayarak 9. haftanın MVP unvanını paylaştı.


Calathes, Zalgiris karşısında 19 sayı, 12 asistle bu sezon 4. kez "double-double" yaparak takımının galibiyetinde ön plana çıktı.


Sikma ise Kızılyıldız mts önünde 19 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 3 blokluk performans sergileyerek ALBA Berlin'in galibiyetine katkı sağladı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Panathinaikos, Kızılyıldız, ALBA Berlin, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:37 
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