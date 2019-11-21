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Euroleague'de 9. maç haftasının MVP'leri Calathes ile Sikma!
6 saat önce
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Calathes, Panathinaikos'un Zalgiris'i 86-85 yendiği mücadelede, Sikma ise ALBA Berlin'in Kızılyıldız mts'yi 93-80 mağlup ettiği maçta 32'şer verimlilik puanıyla oynayarak 9. haftanın MVP unvanını paylaştı.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Calathes, Panathinaikos'un Zalgiris'i 86-85 yendiği mücadelede, Sikma ise ALBA Berlin'in Kızılyıldız mts'yi 93-80 mağlup ettiği maçta 32'şer verimlilik puanıyla oynayarak 9. haftanın MVP unvanını paylaştı.
Calathes, Zalgiris karşısında 19 sayı, 12 asistle bu sezon 4. kez "double-double" yaparak takımının galibiyetinde ön plana çıktı.
Sikma ise Kızılyıldız mts önünde 19 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 3 blokluk performans sergileyerek ALBA Berlin'in galibiyetine katkı sağladı.
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Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:37
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