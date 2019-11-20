Son Dakika Haberleri: Euroleague'de çift maç haftası tüm hızıyla sürüyor!
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Euroleague'de çift maç haftası tüm hızıyla sürüyor!

6 saat önce

THY Euroleague'de çift haftanın ikinci haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

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THY Euroleague'de çift haftanın ikinci haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak.


Ligde 10. haftanın açılışında Zalgiris Kaunas, evinde Kızılyıldız ile mücadele edecek. Anadolu Efes, İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano ile karşılaşacak. Fenerbahçe de Fransa'da Asvel'e konuk olacak. Hafta Barcelona - Maccabi Tel Aviv ve Saski Baskonia - Zenit müsabakaları ile sona erecek.


THY Euroleague'de 10. hafta programı TSİ şöyle:


Yarın


21.00 Zalgiris Kaunas - Kızılyıldız


22.00 ALBA Berlin - Olympiakos


22.45 EA7 Olimpia Milano - Anadolu Efes


23.00 Valencia Basket - BC Khimki Moskova


22 Kasım Cuma


22.30 Bayern Münih - Panathinaikos


22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Fenerbahçe Beko


23.00 Real Madrid - CSKA Moskova


23.00 FC Barcelona - Maccabi FOX Tel Aviv


23.00 Saski Baskonia SAD - Zenit Saint Petersburg

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Türk Hava Yolları, Zalgiris Kaunas, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:16 
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