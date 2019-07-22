Son Dakika Haberleri: Euroleague'de fikstür açıklandı
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Euroleague'de fikstür açıklandı

54 dakika önce

Turkish Airlines Euroleague'de 2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu.

Euroleague'de fikstür açıklandı, System.String[]
Turkish Airlines Euroleague'de 2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu.
Euroleague'de ekimde başlayacak normal sezonun ilk haftasında Türk takımları, İspanyol temsilcileriyle mücadele edecek. Fenerbahçe Beko, sezonun ilk maçında Real Madrid deplasmanına çıkarken, Anadolu Efes ise Barcelona Lassa'yı konuk edecek. 13'üncü haftada ise Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasında derbi heyecanı yaşanacak. İki Türk takımı, 12 Aralık Perşembe günü Ülker Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.
Normal sezonda devre arasına 3 Ocak 2020'de girilecek Euroleague'de, maçlar 10 Nisan 2020'de tamamlanacak. Dörtlü Final ise 22-24 Mayıs 2020 tarihleri arasında Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da oynanacak.


Fenerbahçe, Beko, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:42 Kaynak: DHA
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