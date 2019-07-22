Euroleague'de fikstür açıklandı
54 dakika önce
Turkish Airlines Euroleague'de 2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:42 Kaynak: DHA
Turkish Airlines Euroleague'de 2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu.
Euroleague'de ekimde başlayacak normal sezonun ilk haftasında Türk takımları, İspanyol temsilcileriyle mücadele edecek. Fenerbahçe Beko
, sezonun ilk maçında Real Madrid
deplasmanına çıkarken, Anadolu Efes
ise Barcelona Lassa
'yı konuk edecek. 13'üncü haftada ise Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasında derbi heyecanı yaşanacak. İki Türk takımı, 12 Aralık
Perşembe günü Ülker Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.
Normal sezonda devre arasına 3 Ocak 2020'de girilecek Euroleague'de, maçlar 10 Nisan 2020'de tamamlanacak. Dörtlü Final ise 22-24 Mayıs 2020 tarihleri arasında Almanya
'nın Köln
kentindeki Lanxess Arena'da oynanacak.
Çin'den Jailson için 8 milyon euroluk teklif! Deniz Türüç'e transfer şakası! Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Eljif Elmas gidiyor, Fenerbahçe'ye yıldız yağacak