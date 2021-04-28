EuroLeague'de Final Four seyircisiz oynanacak

28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Köln kentinde yapılacak THY EuroLeague Final Four (Dörtlü Final) maçlarının seyircisiz oynanacağı açıklandı.

EuroLeague'den yapılan açıklamada, bu kararın Alman ulusal ve yerel makamlarının tavsiyeleri doğrultusunda alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca karardan büyük üzüntü duyulduğu vurgulandı.

Karar doğrultusunda, Köln'deki Lanxess Arena'da oynanacak karşılaşmalara, tümü sıkı hijyen protokollerine uyma koşuluyla takımlar, personel ve belirli sayıda medya mensubunun alınabileceği belirtildi.

Ayrıca kısıtlamalar nedeniyle salona giremeyen gazetecilere, salondaymışlar gibi çalışma fırsatları sunulacağı kaydedildi.

Anadolu Efes, Final Four'a çok yakın

Euroleague'de çeyrek final serisinde üçüncü maçlar dün başladı.

Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'e 80-76 yenildi ve seride durum 2-1 oldu.

Anadolu Efes, yarın Madrid'de, ya da yenilmesi halinde önümüzdeki hafta İstanbul'da oynanacak maçı kazanması durumunda Final Four'a kalacak.

Fenerbahçe Beko ise bu akşam çeyrek final serisinde üçüncü maçta CSKA Moskova'yla karşılaşacak. Seride 2-0 geride bulunan Sarı Lacivertlilerin elenmemek için bu maçı mutlaka kazanması gerekiyor.

Diğer çeyrek final serilerinde ise Barcelona ile Zenit St. Petersburg arasında 1-1'lik eşitlik var.

Armani Milano ise Bayern Münih karşısında 2-0 önde.