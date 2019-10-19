Son Dakika Haberleri: Euroleague'de haftanın en değerli oyuncusu Nando de Colo
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Euroleague'de haftanın en değerli oyuncusu Nando de Colo

1 saat önce

Fenerbahçe Beko forması giyen de Colo, THY Avrupa Ligi'nde üçüncü haftanın en değerli oyuncusu olarak MVP seçildi.

Euroleague'de haftanın en değerli oyuncusu Nando de Colo, System.String[]

Fenerbahçe Beko forması giyen de Colo, THY Avrupa Ligi'nde üçüncü haftanın en değerli oyuncusu olarak MVP seçildi.

Fenerbahçe Beko'nun, Baskonia'yı 87-80 yendiği maçta mücadeleyi 39 sayı, 3 asist ve 3 ribauntla tamamlayarak takımının galibiyetinde başrolü oynayan ve THY Avrupa Ligi'nde kendi sayı rekorunu kıran de Colo, Euroleague'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 44 verimlilik puanıyla oynadı ve üçüncü haftanın MVP unvanına layık görüldü.

Litvanya'nın Zalgiris takımında forma giyen ABD'li Zach LeDay, 35 verimlilik puanıyla ikinci olurken, 30 verimlilik puanıyla Olympiakos'tan Sırp basketbolcu Nikola Milutinov üçüncü sırada yer aldı.


Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, Avrupa, Beko, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:02 Kaynak: DHA
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