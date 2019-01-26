Son Dakika Haberleri: Euroleague'de Haftanın Mvp'si Angelo Caloiaro

Euroleague'de Haftanın Mvp'si Angelo Caloiaro

1 saat önce

THY Euroleague'de 20. haftanın 'En değerli oyuncusu' (MVP) Maccabi FOX Tel Aviv'in Amerikalı basketbolcusu Angelo Caloiaro seçildi.

Euroleague'de Haftanın Mvp'si Angelo Caloiaro, System.String[]
THY Euroleague'de 20. haftanın 'En değerli oyuncusu' (MVP) Maccabi FOX Tel Aviv'in Amerikalı basketbolcusu Angelo Caloiaro seçildi. THY Euroleague'de 20. hafta heyecanının sona ermesinin ardından haftanın en değerlisi de belli oldu. Maccabi FOX Tel Aviv'in evinde Panathinaikos'u 84-75 mağlup ettiği mücadelede gösterdiği performansla galibiyetin mimarlarından olan Angelo Caloiaro haftanın MVP'si seçildi. Caloiaro müsabakada 20 sayı, 11 ribaund ve 2 asistle oynadı. 1989 doğumlu basketbolcu, bu performansıyla 33 verimlilik puanı aldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:16 Kaynak: İHA

Maccabi FOX Tel Aviv, Türk Hava Yolları, Güncel
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